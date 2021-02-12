Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 427 bin 386’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 320 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 81 bin 448 oldu. Ülke genelinde bin 767’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 79 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.