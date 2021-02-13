Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lice’de 1978 yılında kurulan ve Suriye, Lübnan sürecinin ardından Kandil’i merkez üs hâline getiren terör örgütü PKK, Suriye ve Irak topraklarında 55 bin kilometrelik terör koridoru inşa etti. Lübnan-Bekaa bölgesinden ABD öncülüğünde oluşan 36. Paralel ve Çekiç Güç kalkanı ile Irak’ın kuzeyine yerleşen PKK terör yapılanmasına Suriye iç savaş sürecinde DEAŞ’la mücadele görüntüsü altında da Suriye’nin kuzey ve doğu illerinde on binlerce kilometrelik alan teslim edildi.

SURİYE’DE 2 BİN 351 YERLEŞİMDE İŞGALCİ

Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından hazırlanan resmi raporda Suriye’nin doğu ve kuzey aksında 2 bin 351 yerleşim biriminin PKK işgalinde olduğu belirtiliyor. Başta Rakka ve Haseke illeri olmak üzere, Menbiç, Ayn İsa, Tabka, Kamışlı, Malikiye, Tel Rıfat, Baguz, El Cefra gibi onlarca merkez hâlen PKK militanları tarafından kontrol ediliyor.

SMDK raporunda, Suriye topraklarının yüzde 25,64'ünde PKK işgalinin devam ettiği ve 47 bin 846 kilometrekarelik alanın terör işgal hattı olduğu kaydı yer alıyor. Terör işgalinde kalan bu alanların büyük oranda boşaldığı ve hâlen 3 milyona yakın Suriyelinin işgal bölgelerinde hayat savaşı verdiği bilgisi mevcut. Aynı raporda yer alan bir diğer bilgi ise terör koridorunda, yerlerinden sürgün edilen Suriyelilerin yerleştirildiği 63 kamp bulunuyor.

DEAŞ BAHANESİYLE GENİŞLEDİLER

Irak’ta ABD’nin 1991 yılında başlattığı askerî operasyonlar ve ardından 2003 yılında Irak’ın işgali ile başlayan dönemde PKK’ya Kandil merkezli geniş bir alan tahsis edildi. Süleymaniye, Duhok ve Erbil sınırları içerisinde yer alan terör koridorunda 600’den fazla yerleşim birimi örgüt militanlarının kontrolüne verildi. DEAŞ’ın Irak’taki varlığı PKK için ikinci bir genişleme fırsatına dönüştü ve Tuzhurmatu’dan Sincar ve Mahmur’a uzanan daha kapsamlı ve stratejik noktalar örgütün etkinlik alanlarına dâhil edildi. KDP kontrolünde olan Dereluk, Çemenuk, Amedi, Kanimasi, Sersing, Zaho, Behdinan, Akre, Dinarte, Kodo, Gırmendil, Bareskan, Gervezin, Kunera, bu hatta yer alan ilçe ve kalabalık nüfuslu yerleşim birimleri.

TÜRKİYE, TERÖR KORİDORUNU PARÇALADI

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın temsilcisi sıfatı ile bölgede görevlendirilen Brett McGurk’ın liderliğinde yürütülen faaliyetler kapsamında Irak- Haseke-Halep-Lazkiye-Akdeniz koridor planı 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı ile imha edildi. Ardından gelen Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtları ile terör haritasını büyük oranda değiştirildi ve Afrin, Tel Abyad, Rasülayn gibi büyük yerleşim birimlerinde terör işgaline son verildi. Ardından Irak’ta startı verilen Pençe Harekâtı ve Pençe - Kartal, Pençe-Kaplan askerî operasyonları, PKK’nın 1990 yılından itibaren büyütülen terör yapılanmasına büyük darbe vurdu. Örgüt 100’den fazla yerleşim biriminden söküldü ve 2 bin kilometrekarelik alan temizlendi. PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları öncesi Türkiye, İran hudut boyu ile birlikte Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta tüm sınır yerleşkelerini kontrol ediyorken 2019 yılında başlayan operasyonlar sebebiyle 60’tan fazla kampı, Türkiye sınırını ve Duhok, Süleymaniye sınır boyunda stratejik tüm noktalarını kaybetti.