Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le Bingazi kentinde bir araya geldi. Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmede Hafter, ülkedeki siyasi kurumların birleştirilmesi ve aralık ayında yapılacak seçimlere ulaşılması için siyasi diyalog ortamı oluşturan yeni Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükûmeti’ni desteklediğini ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menfi'nin Hafter ile görüşmesine tepki gösterdi. Mişri açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sayın Muhammed el-Menfi'nin savaş suçlusu Hafter'i ziyaretiyle (görevini resmen üstlenmeden önce) yaptığı başarısız başlangıcı reddediyor ve kınıyoruz. Bu ziyaret, Hafter’in neden olduğu tüm yıkım ve trajedilerden sonra Libyalıların ahenk ve birliğini sağlamakla hiçbir ilgisi olmayan olumsuz bir mesajdır.

5 ŞUBAT’TA SEÇİLDİ

Menfi'nin Bingazi ziyareti, 5 Şubat'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı. Geçici yönetim, ülkede 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar görev yapacak.