Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, AB’nin Rusya’ya sürekli yaptırım uygulamasından rahatsız olduklarını ifade ederek “Eğer Avrupa Birliği Rus ekonomisini riske atacak şekilde yaptırım kararı alırsa ilişkileri koparmaya hazırız. Hazır olduğumuz düşüncesi üzerinden yola çıkıyoruz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsak savaşa da hazır olmamız gerekir” dedi. Lavrov’un Slovlov ile yaptığı röportajda AB'ye yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler Rusya Dışişleri Bakanlığının resmî internet sitesinden de yayınlandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü ve ilişkilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti. Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların da buna dahil olduğunu kaydetmişti.