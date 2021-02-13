Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 8 bin 354 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 328 bin 447’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 64 bin 742'ye ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 112 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 151 bin 705 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.87 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 50 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.91 olduğu belirtildi.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 810 bin kişi aşılanırken, 1 milyon 253 bin 306 kişinin ise aşının ikinci dozunu yaptırdığı aktarıldı.