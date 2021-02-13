Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.