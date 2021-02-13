Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
13.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep ilinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,Halep,
767313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767313.aspx
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