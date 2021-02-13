Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Şubat 2020'de Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

Merkel, ırkçı nefretten kaynaklanan bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenleri andığını belirterek, "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir." dedi.

Şansölye, ırkçı saldırının Alman toplumunda barış içinde bir arada yaşama ve uyum için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Irkçı saldırıda ölenlerin isimlerini tek tek anan Merkel, aşırı sağcı katilin bu insanları tanımadığını sadece görünüşlerinden ve göçmen olmalarından nefret ettiğine dikkati çekti.

Hanau'da geçen yıl yapılan anma etkinliğini ve aileler ile yaptığı görüşmeleri hiç unutmayacağını kaydeden Merkel, "Bu ülkede yaşayan bizler her birlikte ırkçılığa ve nefrete karşı duracağız." ifadesini kullandı.

Şansölye, Hanau'daki cinayetlerin, Halle'deki Yahudi sinagoguna yapılan saldırı ve Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi gibi ırkçı şiddet eylemlerinin aşırı sağcılığın neler yapabileceğini korkunç şekilde gösterdiğini belirterek, hükümetin bu yıkıcı ideolojinin kökünü kazımak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.