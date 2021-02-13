Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Stockholm’da bulunan merkezin yöneticisi, “Kalması daha muhtemel. İnsanlara çok iyi adapte olmuş görünüyor. Covid-19 sonsuza dek bizimle olan ilk virüs olmayacak. Bu, bir virüs için alışılmadık bir özellik değil" dedi. Aşılar, Covid-19'a yakalanma riskini önemli ölçüde azaltırken, virüsün bulaşmasını azaltıp azaltmadığı ise henüz kesin olarak belli değil. Covid aşılarının da mevsimsel gripte olduğu gibi her seneye uyarlanabileceğini ifade eden Ammon, “Koronavirüs bir noktada sabit kalırsa bir aşıyı uzun süre kullanabiliriz” ifadesini kullandı.