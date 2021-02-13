Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'da, dünyaca ünlü kavgacı siyam balıkları (Betta) güzellik yarışmasına "kuaför salonunda" hazırlanıyor.

Güneydoğu Asya'da Singapur, Tayland, Vietnam ve Endonezya'da bulunan kavgacı siyam balıkları göz alıcı renkleri, parlak desenleri ve farklı yüzgeçleriyle akvaryum dünyasının en ilgi çekici balık türleri arasında yer alıyor.

Dünyanın birçok yerine ihraç edilen ve süs balıkları arasında en çok tercih edilen türlerden olan kavgacı siyam balıklarının boyları 7-10 santimetreye kadar ulaşabiliyor.

Bogor kentinde Betta balık kuaförü olarak hizmet veren Aji Firmansyah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzellik yarışmalarına katılacak balıkların kuyruk ve yüzgeçlerine şekil verdiğini belirtti.

Balıklara yaptığı işlemin 5 ila 15 dakika sürdüğünü aktaran Firmansyah, "Balıkların yüzgeç ve kuyruğuna şekil vermek için 2 küçük küvete ihtiyaç var. Öncelikle 7-8 derece olan küvette balığı 5-10 saniye bekletiyorum. Daha sonra balık için ideal olan 22 derece sıcaklığın üstündeki suya koyuyorum." dedi.

Kesme işlemi öncesi balığın mevcut şeklini görmek için yüzgeç ve kuyruğunu dikkatlice incelediğini dile getiren Firmansyah, balığın soğuk su küvetinde çok fazla bekletilmemesi gerektiğini aksi takdirde ölebileceğini ifade etti.

Firmansyah, sıcaklık farkı nedeniyle kısa süre baygın hale gelen balıkların yüzgeç ve kuyruklarını jiletle keserek simetrik şekiller verdiğini söyledi.

Güzelleştirme işlemini 30 bin rupiaha (2,14 dolar) yaptığını belirten Firmansyah, "Yarışmalara kendi balıklarımızla da katıldık ve ödüller kazandık. Yarışmaya katılmak isteyenler veya balıklarının daha güzel görünmesini arzu eden müşterilerimiz bulunuyor." diye konuştu.

Firmansyah, "Belirli büyüklüğe ulaşmış balıklara bu işlemleri yapıyorum. Yaşlı ve çok küçük balıkları kabul etmiyoruz. Cilt hastalığı olan balıkları da tedavi ediyorum. Zarar görmüş deriyi aldıktan sonra balığı, içinde tuz, Melafix adlı ilaç ve Hint Bademi ağacının yaprağının olduğu su içinde bekletiyorum." ifadesini kullandı.

Endonezya, Tayland'dan sonra en büyük ikinci üretici ülke

Bu balık türünün yetiştiriciliğini yapan Muhammad Yogie Fathullah, kavgacı siyam balıklarının Güneydoğu Asya bölgesine özgü endemik bir balık türü olduğunu ve 2014'ten bu yana bu türün yetiştiriciliğini yaptığını söyledi.

Tayland'ın ardından Endonezya'nın bu balık türünün en büyük üretici ülkesi olduğu bilgisini paylaşan Fathullah, kavgacı siyam Balığı güzellik yarışmalarının 2000'den bu yana düzenlendiğini kaydetti.

Güzellik yarışmasına katılacak balıkların 4-5 aylık olanlarının ideal olduğunu ifade eden Fathullah, "Agresif yapıya sahip olan bu balık türü, yan yana geldiklerinde kavga ediyor. Bu nedenle aynı akvaryum içine koyamıyoruz, çünkü birbirlerini öldürebiliyorlar. Hatta akvaryumlar arasına mavi karton koyuyoruz ki karşı akvaryumda bile birbirlerini gördüklerinde içgüdüsel saldırganlıkla akvaryuma çarparak kendilerine zarar verebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Fathullah, Avrupa, ABD ve Avustralya gibi birçok ülkeye bu balıkları ihraç ettiklerini belirterek, kavgacı siyam balıklarının yem olmadan içi su dolu poşet içinde 25 güne kadar canlı kalabildiklerini ifade etti.

Taç kuyruk, tül kuyruk ve tarak kuyruk gibi farklı yüzgeç türlerine sahip kavgacı siyam balıkları, güzelliği ve bakımının kolay olması nedeniyle dünya genelinde yoğun ilgi görüyor.