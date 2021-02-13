Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınındaki haberler göre, Victoria eyaleti sağlık yetkilileri eyalette aktif Kovid-19 vaka sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Victoria'da sokağa çıkma yasağının başladığını belirterek, Başbakan Scott Morrison'ın Melbourne'e yapılacak uluslararası uçuşların çarşambaya kadar durdurulmasına karar verdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararına göre, kişilerin alışveriş, egzersiz ve iş ihtiyaçları dışında evde kalması, evlerinden 5 kilometreden fazla uzaklaşmaması, bir araya gelmemesi gerekiyor. Halka açık yerlerde maske takmak zorunlu hale gelirken, ibadethaneler ve bazı alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Öte yandan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacak.