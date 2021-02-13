Heyettekilerden Avustralyalı enfeksiyon uzmanı Dominic Dwyer, Çin’in bu bilgileri vermeyi reddettiğini söyledi. Heyete sadece hastalarla ilgili özet bilgi verilmiş. Hastalara neler sorulduğu, onların cevaplarının ne olduğu gibi ham bilgilerin salgınlarla ilgili bilgi edinmede çok önemli olduğunu belirten Dwyer, “174 hastadan sadece yarısı Hunan’da virüsün ilk tespit edildiği deniz mahsulleri pazarına gitmişti. Bu yüzden onlarla ilgili bilgileri almak için çok ısrar ettik. Niçin vermediler, bu konuda yorum yapmak istemiyorum” dedi. Halen ülkesinde karantinada olan Dwyer, bu bilgi eksikliğinin, salgının kökenine dair araştırmaları zora sokacağını ifade etti.
Çin, ilk Covid-19 hastalarıyla ilgili bilgileri DSÖ’ye vermedi
13.02.2021 - 16:18 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün ilk nasıl ortaya çıktığını bulmak için geçtiğimiz günlerde Çin’de araştırmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzman heyeti, salgının başladığı Vuhan şehrinde ilk 174 Covid-19 hastasıyla ilgili bilgilere ulaşmak istedi.
Etiketler : çin,dsö,korona,
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