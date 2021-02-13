Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyettekilerden Avustralyalı enfeksiyon uzmanı Dominic Dwyer, Çin’in bu bilgileri vermeyi reddettiğini söyledi. Heyete sadece hastalarla ilgili özet bilgi verilmiş. Hastalara neler sorulduğu, onların cevaplarının ne olduğu gibi ham bilgilerin salgınlarla ilgili bilgi edinmede çok önemli olduğunu belirten Dwyer, “174 hastadan sadece yarısı Hunan’da virüsün ilk tespit edildiği deniz mahsulleri pazarına gitmişti. Bu yüzden onlarla ilgili bilgileri almak için çok ısrar ettik. Niçin vermediler, bu konuda yorum yapmak istemiyorum” dedi. Halen ülkesinde karantinada olan Dwyer, bu bilgi eksikliğinin, salgının kökenine dair araştırmaları zora sokacağını ifade etti.