İngiltere’nin Dorset şehrinde bir evin garajında, çöpler arasında klasik bir araba bulundu. 1960 model spor araba MG MGA’nın etrafı tahtalar, plastikler, kablolar ve ev eşyalarıyla doluydu. Haber verilmesi üzerine inceleme yapan Charterhouse müzayede evi yetkilileri, 20 senedir garajda beklediği sanılan arabayla ilgili belgeler ve fotoğraflar da buldu. Aracın 50 senelik sahibi ailenin, 1980’lerde arabayı restore etmeye başladığı ama bunu tamamlayamadığı düşünülüyor. Aracın, nisan ayında düzenlenecek müzayedede 10.000 sterline (yaklaşık 100.000 TL) satılacağı tahmin ediliyor. Aracın tamamen restore edildikten sonraki tahmini fiyatı ise 44.000 sterlin (430.000 TL).
Çöpler arasında saklı hazin! 1960 model MG MGA müzayedede satılacak
13.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Dorset şehrinde bir evin garajında, çöpler arasında klasik bir araba bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : İngiltere,klasik araba,
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