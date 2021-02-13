Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar 89 bin 756 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 357 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 362 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 83 bin 199'a çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1514'e yükseldi. Bugüne dek 73 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore hükümeti gelecek haftadan itibaren Kovid-19 önlemlerinin hafifletileceğini duyurdu.

Buna göre, 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı sürecek ancak sosyal mesafe 1,5-2 metreye düşürülecek. Yeme, içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mesai saatlerindeki kısıtlama kalkacak.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 143 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 892 bin 746’ya çıktı, 10 milyon 600 bin 625 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 550'ye yükseldi.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1960 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 547 bin 255’i buldu.

Son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 500 bin 781'e ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 786 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 569 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 126 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 24 bin 405’e çıktığı ülkede, 21 bin 180 kişi sağlığına kavuştu.