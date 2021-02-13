KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 337 olduğunu duyurarak, 21’i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Vakalardan 17’sinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin ise İskele Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 37’ye ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 17 olarak kaydedildi.
Bakan Pilli, 53 kişinin daha taburcu edilmesi ile virüsü yenerek iyileşen kişi sayısının 2 bin 283 olduğunu söyledi. Hastane ve pandemi otellerinde bin 461 vakanın takibi ise devam ediyor.
KKTC’de son 24 saatte 21’i yerel 30 yeni vaka
13.02.2021 - 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında 21’i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 bin 37’ye ulaştı.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 337 olduğunu duyurarak, 21’i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Vakalardan 17’sinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin ise İskele Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 37’ye ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 17 olarak kaydedildi.
Etiketler : KKTC,
767420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767420.aspx
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