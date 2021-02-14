Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖZEL HABER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden operasyonu, terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden İran destekli Haşdi Şabi milis oluşumunu korkuttu. İlk olarak “Türk askeri ile savaşırız” tehdidi savuran Haşdi Şabi yönetimi daha sonra Sincar’da bulunan PKK işgal unsurlarına destek amaçlı 8 bin militanı bölgeye gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı verdiği Sincar’a takviye kuvvet gönderen Haşdi Şabi militanları bir de geçit töreni düzenledi.

Gara operasyonunun başladığı ilk gün Sincar bölgesi hareketlendi. İran Devrim Muhafızları tarafından yönetilen Haşdi Şabi'nin Reis Meclis Askeri (sözde genelkurmay başkanı) sıfatını taşıyan yöneticisi Ebu Fadak el-Muhammadavi, Bağdat’tan Sincar’a geldi. Kalabalık bir heyet eşliğinde bölgeyi ziyaret eden Muhammadavi, aynı zamanda Ketaib Hizbullah grubunun da lideri olma vasfını taşıyor.

PKK’LILAR HAŞDİ ŞABİ BÜNYESİNDE

Kuzey Iraklı araştırmacı Şaho Karadavi, Haşdi Şabi komutanının ziyarette PKK ile bir görüşme yaptığını ve ardından bölgeye yeni güç gönderme kararı alındığını söyledi. Sincar’da Haşdi Şabi ve PKK arasında kamuflaj oyunu oynandığına dikkat çeken Karadavi, “Haşdi Şabi yönetimi, alınan bölgeyi terk etmeleri kararına rağmen PKK terör örgütü militanlarını Sincar’da tutuyor. Ayrıca Sincar’da sivil halk muhtemel Türkiye operasyonuna karşı silahlandırılıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan Bağdat anlaşması ile PKK’nın bölgeden çıkması kararı alınmıştı ancak İran destekli Haşdi Şabi bu anlaşmayı sabote etmeyi sürdürüyor. Birçok örgüt militanı Haşdi Şabi bünyesine alındı, bazılar ise mahallî güvenlik gücü olarak Sincar’da tutuluyor’’ dedi.

“TÜRK VARLIĞINA KARŞIYIZ”

Haşdi Şabi Siyasi Büro Sorumlusu Saad es-Saadi de TSK’nın operasyonu konusundaki tutumlarını net olduğunu ifade ederek “Bunu açık bir biçimde ilan ettik. Irak topraklarındaki Türk varlığını reddediyoruz. Irak hükûmeti ve parlamentosu da bu konuda dürüst olmak zorunda. Irak ve Suriye’de Erdoğan’ın hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin askerî operasyonları kanuna dışı’’ diye konuştu.

TÜRKİYE İLE "SAVAŞIRIZ" TEHDİDİ

Sincar’da bulunan Haşdi Şabi milis grubu liderlerinden Hal Ali ise "Türkiye’nin askerî bir operasyon yapması ihtimaline karşı bölgeye üç tugay sevk ettik. Böyle bir durumda Türklere karşı savaşma emri aldık ve Türkleri püskürtme amaçlı hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye’nin askerî herhangi bir harekâtı bizim için kabul edilemez. Savaşmaya hazırız’’ tehdidinde bulundu.

YALNIZCA HAŞDİ ŞABİ DESTEKLİYOR

DEAŞ sonrası Sincar’a yerleşen PKK, bölgede YBŞ ismiyle paravan bir yapı kurdu. Örgüt, tamamı PKK militanlarından oluşan Demokratik Özyönetim Konseyi ile de Sincar’ın sivil yönetimini ele geçirdi. Irak merkezî yönetimi ve bölgesel Kürt yönetimi tarafından tanınmamasına rağmen 5 yıldır bölgede faaliyet yürüten korsan oluşum yalnızca Haşdi Şabi tarafından destekleniyor.