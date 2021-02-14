Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in grip ve pnömokok enfeksiyonu gibi hastalıklar için olması gereken aşıları bir program halinde sıraya koyduğunu, Sputnik V aşısına bunlardan sonra karar vereceğini söyledi. Peskov, “Aşılar hep birden yapılmaz, zamana yayılmalıdır” dedi. Putin, bir araya geldiği dünya liderlerine hep iftiharla Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91,6 olduğu ve Rusya’nın dünyada Covid aşısını ilk kullanan ülke olduğundan bahsetmişti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, dünyada Sputnik V aşısı yaptıran liderler arasında bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bolivya lideri Luis Arce de Sputnik V aşısı yaptıracağını açıkladı.