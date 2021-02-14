Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in grip ve pnömokok enfeksiyonu gibi hastalıklar için olması gereken aşıları bir program halinde sıraya koyduğunu, Sputnik V aşısına bunlardan sonra karar vereceğini söyledi. Peskov, “Aşılar hep birden yapılmaz, zamana yayılmalıdır” dedi. Putin, bir araya geldiği dünya liderlerine hep iftiharla Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91,6 olduğu ve Rusya’nın dünyada Covid aşısını ilk kullanan ülke olduğundan bahsetmişti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, dünyada Sputnik V aşısı yaptıran liderler arasında bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bolivya lideri Luis Arce de Sputnik V aşısı yaptıracağını açıkladı.
Putin dünyaya tavsiye ediyor ama halen kendisine Sputnik V aşısı yaptırmadı
14.02.2021 - 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19’a karşı ülkede geliştirilen Sputnik V aşısının uluslararası toplum tarafından tanınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ama kendisi halen bu aşıdan olmuş değil.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Sputnik V aşısı,putin,
767555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767555.aspx
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