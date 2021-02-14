Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland’de yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle 3 günlük karantina ilan etti. Kabine toplantısının ardından kararı duyuran Ardern yaptığı açıklamada, yeni tespit edilen vakalarla ilgili daha tedbirli bir yaklaşım benimsemeye karar verdiklerini ifade etti. Ardern, "Yeni Zelandalılardan güçlü olmaya devam etmelerini istiyorum. Hepimizin aynı şekilde hissettiğimizi biliyorum. Hepimiz ‘Bir daha olmaz’ hissine kapılıyoruz. Ama unutmayın, daha önce de aynı noktadaydık ve bu da bundan hep birlikte nasıl kurtulacağımızı bildiğimiz anlamına geliyor” dedi.



Yapılan açıklamada Auckland’de yaşayan anne, baba ve kızlarında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Annenin havayolu şirketine hizmet veren bir çamaşırhanade çalıştığı ve virüsü buradan kapmış olabileceği kaydedildi. Temel hizmetler dışında okul ve işletmelerin kapatıldığı 1.7 milyon nüfusluk şehirde, gece yarısından itibaren dışarı çıkma yasağı başladı.



Yeni Zelanda’da alınan sıkı tedbirlerle virüsün yayılmasının başarılı bir şekilde önlenmesinin ardından maske zorunluluğu kaldırılmış ve halk kısmen normal hayata geri dönmüştü.



Yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusa sahip olan Yeni Zelanda’da salgının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 330 koronavirüs vakası tespit edilirken, 25 kişi hayatını kaybetti.