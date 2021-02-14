Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta ilan edilen kısıtlamaların bu akşam itibarıyla sona erecek olması üzerine sağlık makamlarının "tedbirlere devam edilmesini" tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında ülke genelinde getirilen her türlü sosyal faaliyetin yasaklanmasına yönelik kısıtlamaların 20 gün daha uzatıldığı kaydedildi.

Her türlü sosyal faaliyetin askıya alınması, tiyatro ve sinema dahil çeşitli salonlar, eğlence mekanları ve spor merkezlerinin 20 gün süreyle kapatılmasını içeren kısıtlama kapsamında, cenaze gibi toplu merasimlerde de katılımcı sayısının 20'yi geçmemesi isteniyor.

Suudi Arabistan'da son verilere göre, Covid-19 kaynaklı can kaybı 6428'e, vaka sayısı da 372 bin 410'a ulaştı.