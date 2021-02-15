Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 713, Meksika'da 436, Arjantin'de 48, Kolombiya'da 180, Peru'da 212, Şili'de 98, Bolivya'da 47 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 713 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 239 bin 245’e, 24 bin 759 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 834 bin 513’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 913 bin 598 vaka ve 56 bin 266 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 745 bin 424’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 174 bin 207’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 992 bin 794’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 992 bin 794, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 187 bin 511 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 236’ya, 4 bin 245 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 25 bin 798’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 827 bin 118 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 180 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 605’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 923 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 195 bin 39’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 83 bin 551’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 212 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 857 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 235 bin 298'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 703'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 144 bin 108'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 541’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 815 artışla 776 bin 209'a, iyileşenlerin sayısı 733 bin 731'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 696 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 236 bin 732'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 202'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 177 bin 775'e çıktı.