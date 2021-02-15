Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yaklaşık 109 milyon kişiye bulaşarak 2.4 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 pandemisinde aşılama seferberliğine dair çalışmalar küresel camiada sürerken, Tayland hükümetinden konuya dair yeni açıklama geldi.

Tayland'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tüm ülkelerin korona virüs aşısına eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX programına katılmayan tek Güneydoğu Asya ülkesi olduğuna dair basında çıkan haberler hakkında konuşan hükümet sözcüsü Anucha Buraphachaisri, kararın nedenini açıkladı. Tayland’ın orta gelirli bir ülke olarak program kapsamında ücretsiz veya ucuz aşıya erişime uygun olmadığını söyleyen Buraphachaisri, "Aşıları doğrudan üreticiden satın almak, daha esnek olduğundan bizim için daha uygun bir seçim" ifadelerini kullandı. "Tayland COVAX'a katılmak isterse, yüksek maliyeti kendisi karşılamak zorunda kalacak ve ayrıca bir risk de var" diyen Buraphachaisri, aşıların kaynağının ve teslimat sürelerinin belirsizliği nedeniyle programa ön ödeme yapmanın mantıklı olmadığını ifade etti.

Hükümet eleştirilerin odağında

Dünya ülkelerine kıyasla düşük Covid-19 vaka sayılarına rağmen Tayland'da hükümet şeffaflıktan yoksun olduğu ve aşı tedariğinde geç kaldığı gerekçesiyle muhalefetin eleştirilerine hedef olmuş, sağlık çalışanları için aşılama programına 2 milyon dozluk Çin üretimi Sinovac aşısı ile 1 ay içinde başlanacağı gündeme gelmişti. Genel nüfus için kitlesel aşılamanın ise Haziran'da hazır olması beklenen AstraZeneca aşıları ile yapılacağı kamuoyuna yansımıştı. Tayland'da dün 166 yeni Covid-19 vakasının bildirilmesiyle toplam enfeksiyon sayısı 24 bin 571'e ulaşmıştı. Ülkede şimdiye dek 80 can kaybının yaşandığı açıklanmıştı.

Amaç aşıya adil erişim

DSÖ, Aşı ve Bağışıklama İçin Küresel İşbirliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlıkta İnovasyon Koalisyonu (CEPI) tarafından yürütülen uluslararası aşı programı COVAX, gelir düzeyi farketmeksizin tüm ülkelerin aşıya adil erişimini sağlamayı amaçlıyor. Girişime şimdiye dek 190 ülkenin destek verdiği biliniyor.