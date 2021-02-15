Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Münbiç ilçesi topraklarındaki cephe hatlarından, muhaliflerin kontrolündeki Cerablus'un güney uçlarında bulunan yerleşimlere saldırılar düzenleyerek sivillerin güvenli bir yaşam sürmesine engel oluyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde YPG/PKK'lı teröristler ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında doğal hat görevi gören ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Sacur Çayı kıyısındaki Tokar köyüne son dönemde saldırılarını sıklaştıran terör örgütü, bu yolla bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçlıyor.

Cerablus'un 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmasından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına en çok maruz kalan yerleşimlerin başında gelen köyde 5 bin sivil yaşıyor.

SMO'nun kontrolünde bulunan köyde, son dönemde YPG/PKK'nın Münbiç topraklarından topçu ve havan saldırılarında bazı evler, köy okulu ve bir fırın zarar gördü.

Korku içerisinde yaşayan halk, YPG/PKK'nın sivilleri hedef alan saldırılarının bir an önce son bulmasını istiyor.

"Çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyoruz"

Tokar köyü sakinlerinden Muhammed Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüz devamlı terör örgütü YPG'nin saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

Cuma, örgütün saldırıları sonucu bazı köy sakinlerinin evlerini terk ettiğini belirterek, "Köyde bulunan sağlık ocağı kapandı. Çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyoruz." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından sık sık terör örgütünün saldırılarına maruz kaldıklarını anlatan Cuma, şöyle devam etti:

"Sivillerden de zarar görenler oluyor. Ayrıca köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Saldırılarda hayvanlarımız da telef oluyor. Geçenlerde otlayan hayvanların arasına düşen havan topu nedeniyle birçok hayvanımız telef olmuştu. Korkudan çocukları dışarı çıkaramıyoruz."