Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını kaçırarak öldürmesinin ardından ABD yönetiminden açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak “ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” dedi.
ABD: PKK’nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız
15.02.2021 - 13:00 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını kaçırarak şehit etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,
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