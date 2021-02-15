Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını kaçırarak öldürmesinin ardından ABD yönetiminden açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak “ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” dedi.