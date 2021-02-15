Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Joseph Ligon, 15 yaşındayken Philadelphia’da akranlarıyla içki içti ve aralarında kavga çıktı. Kavgada iki çocuk öldü ve Ligon, cinayet suçlamasıyla 1953’te müebbet hapse mahkûm edildi. Ligon, cinayet işlediğini asla kabul etmedi ve bu yüzden hiç şartlı tahliye başvurusunda bulunmadı. 2012’de Anayasa Mahkemesi, çocuklara müebbet hapsin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Ligon, 5 sene sonra Pennsylvania’da 35 sene hapse mahkûm edildi. Mahkeme, avukatının başvurusu üzerine 2020’de Ligon’un tahliyesine karar verdi. 15 yaşında hapse giren Ligon, 83 yaşında hapisten çıkarken 68 sene ile ülkenin en uzun süre hapis yatan mahkûmu oldu.