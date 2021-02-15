ABD’de Joseph Ligon, 15 yaşındayken Philadelphia’da akranlarıyla içki içti ve aralarında kavga çıktı. Kavgada iki çocuk öldü ve Ligon, cinayet suçlamasıyla 1953’te müebbet hapse mahkûm edildi. Ligon, cinayet işlediğini asla kabul etmedi ve bu yüzden hiç şartlı tahliye başvurusunda bulunmadı. 2012’de Anayasa Mahkemesi, çocuklara müebbet hapsin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Ligon, 5 sene sonra Pennsylvania’da 35 sene hapse mahkûm edildi. Mahkeme, avukatının başvurusu üzerine 2020’de Ligon’un tahliyesine karar verdi. 15 yaşında hapse giren Ligon, 83 yaşında hapisten çıkarken 68 sene ile ülkenin en uzun süre hapis yatan mahkûmu oldu.
15 yaşında hapse girdi, 83 yaşında çıktı! 68 sene ile ABD'de en uzun süre hapis yatan mahkûm
15.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Joseph Ligon, 15 yaşındayken Philadelphia’da akranlarıyla içki içti ve aralarında kavga çıktı. Kavgada iki çocuk öldü ve Ligon, cinayet suçlamasıyla 1953’te müebbet hapse mahkûm edildi. Hapse giren Ligon, 83 yaşında hapisten çıkarken 68 sene ile ülkenin en uzun süre hapis yatan mahkûmu oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : ABD,Joseph Ligon,hapis,
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