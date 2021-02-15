Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebek, kız ya da erkek olması fark etmeksizin doğduğunda İngiltere’de tahtın 8. sıradaki varisi olacak. Tahtta ilk 7 sıra değişmedi. 2019 yılı mayıs ayında doğan abisi Archie Mountbatten-Windsor'un gelecek bebek, varislerde sonraki sıralamayı birer basamak kaydıracak. Prens Harry, kraliyet görevlerini geçen sene terk etmesine rağmen tahtta 6. sıradaki yerini koruyor. Bebek, ABD’de dünyaya geleceği için ABD vatandaşı olabilir. Kanunlara göre prens ya da prenses unvanı alamayacak bebek, Harry ve Meghan isterse Lord ya da Lady unvanıyla anılacak. Bebeğe göbek isminin başına cinsiyetine göre Master ya da Miss unvanları da eklenebilecek. Daha önce çocuğunu normal bir çocuk gibi büyütmek istediğini ifade eden Harry, bu unvanları reddedebilir.

KRALİÇE ELIZABETH SEVİNDİ, TEBRİK ETTİ

Bir torununun daha olacak olması, 94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i sevindirdi. Buckingham Sarayı sözcüsü, “Majesteleri, Edinburg Dükü (kocası) ve Galler Prensi (Charles) ve tüm aile haberi sevinçle karşıladı ve onlara iyi dileklerde bulundu” dedi. Harry ve Meghan’ın haberi daha önceden kraliyet ailesine bildirdiği sanılıyor.