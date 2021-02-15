Adli tıp uzmanı Profesör Paul Marks, itiraz üzerine çocuğun ölümünü yeniden inceledi ve çocuğun hastanede yanlış müdahaleler sonucu öldüğünü tespit etti. Marks, raporunda çocuğun ameliyatta vücuda tüp yerleştirilmeden hastane odasına alındığını, hemşirenin durumda bir yanlışlık olduğunu fark ederek uyarması üzerine doktorların müdahale ettiğini ama çocuğu kurtaramadıklarını ifade etti. Raporda, “Uygun tıbbi müdahaleler yapılsaydı çocuğun kalbi durmaz ve ölmezdi. Ameliyattan sağ çıksa Carl bugün 49 yaşında olacaktı. Çok acı verici bir kayıp” denildi. Çocuğun babası John, mahkemenin yeni kararıyla bir nebze teselli bulduklarını, karısının üzüntüden birkaç sene önce öldüğü için bugünleri göremediğini söyledi.
Çocuğun doktor hatası sonucu öldüğü 43 sene sonra ortaya çıktı
15.02.2021 - 15:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de fetal omurilik kanalının tamamen kapanmadığı doğumsal anomali Spina bifida ile dünyaya gelen Carl Marrows, yürüyüşü düzelsin diye 1978’de 5 yaşındayken Scunthorpe Hastanesi’nde ameliyat edildi. Yüksek miktarda kan kaybeden çocuk, ameliyatta hayatını kaybetti. Aile, ihmal iddiasıyla dava açtı, mahkeme 1986’da çocuğun eceliyle öldüğüne hükmetti. Karardan memnun olmayan aile mahkeme kararına itiraz etti. Aile, 43 sene süren hukuk mücadelesinden zaferle çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
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