Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli tıp uzmanı Profesör Paul Marks, itiraz üzerine çocuğun ölümünü yeniden inceledi ve çocuğun hastanede yanlış müdahaleler sonucu öldüğünü tespit etti. Marks, raporunda çocuğun ameliyatta vücuda tüp yerleştirilmeden hastane odasına alındığını, hemşirenin durumda bir yanlışlık olduğunu fark ederek uyarması üzerine doktorların müdahale ettiğini ama çocuğu kurtaramadıklarını ifade etti. Raporda, “Uygun tıbbi müdahaleler yapılsaydı çocuğun kalbi durmaz ve ölmezdi. Ameliyattan sağ çıksa Carl bugün 49 yaşında olacaktı. Çok acı verici bir kayıp” denildi. Çocuğun babası John, mahkemenin yeni kararıyla bir nebze teselli bulduklarını, karısının üzüntüden birkaç sene önce öldüğü için bugünleri göremediğini söyledi.