Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi
15.02.2021 - 19:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi.
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü,
767878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767878.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER