Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, roketlerin 2’sinin Erbil Uluslararası Havalimanı’nın içine, diğer roketin ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düştüğü aktarıldı.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından Uluslararası Erbil Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.