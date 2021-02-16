Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 376 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 459 bin 539’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 413 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 226'ya yükseldi. Ülke genelinde bin 723’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 475 kişi hastanelerde tedavi görüyor.