Yaklaşık 100 kilometrelik hat, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanacak. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak. Horadiz-Ağbent demir yolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına geçilmiş oldu.
Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla bağlanıyor
16.02.2021 - 04:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı yeni demir yolu hattının temel atma törenine katıldı.
Etiketler : aliyev,nahçıvan,azerbaycan,
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