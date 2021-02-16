Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınını önlemede kritik öneme sahip olan aşılama çalışmalarında son aşamaya gelen Japonya’da sürecin detayları netleşmeye devam ediyor. Japonya basınında yer alan haberlere göre aşılama seferberliğine yarın sağlık çalışanları ile başlanacak ülkede, Pfizer-BioNTech aşısı için belli güvenlik prosedürleri uygulanacak. Sağlık Bakanlığına bağlı uzman kurulunun aldığı karar çerçevesinde hükümet, alerjik reaksiyon riski nedeniyle yerel yönetimlerden aşılanan kişilerin 15 dakika boyunca gözlenmesini isteyecek. Normal kişiler için en az 15 dakika olacak gözetim süreci, geçmişte alerjik reaksiyon geçirmiş kişiler için ise 30 dakika olarak uygulanacak. Bu sayede semptom gösteren kişilere anında tıbbi yardım sağlanacak.

Tedbirin nedeni "anafilaksi"

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu tedbiri 18 Ocak itibarıyla ABD'de Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 200 bin kişiden 1'inde görülen, "anafilaksi" adı verilen bir alerjik reaksiyon nedeniyle uygulama kararı aldığı belirtiliyor. Vakaların yüzde 90'ında reaksiyonun 30 dakika içinde gerçekleştiği ifade ediliyor.

Risk doğurabilir

Hemen tedavi edilmesi gereken ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi, bireylerin alerjisi olan bir nesneye maruz kalmasından kısa süre sonra ortaya çıkıyor. Belirtiler arasında hızlı ve zayıf nabız, düşük tansiyon, solunum yollarında daralma ve boğazda şişliğe bağlı nefes darlığı gibi ciddi semptomlar yer alabiliyor.

Hükümet yeşil ışık yaktı

Pfizer-BioNTech aşılarının 400 bin dozluk ilk bölümü, Pfizer'in Belçika'daki fabrikasından Japonya'ya geçtiğimiz Cuma günü ulaşmış, Sağlık Bakanlığına bağlı uzman kurulu aynı gün içinde aşıya kullanım onayı verilmesine bir engel olmadığına karar vermişti. Son olarak Japonya hükümeti geçtiğimiz Pazar günü aşının kullanımına yeşil ışık yakmıştı.

Japonya'da dün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 418 bin 458'e, toplam ölü sayısı ise 7 bin 56'ya yükseldi.