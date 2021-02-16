Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçici Devlet Başkanı Francisco Sagasti, yaygın aşılama başlamadan önce gizlice aşı yaptırdığı için istifa eden Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete ile birlikte 487 hükümet yetkilisinin program dışı aşılandığını açıkladı.

Sagasti, söz konusu hükümet yetkililerinin görevlerini bu şekilde kötüye kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hükümetimizin parçası olan bu kişiler kamu çalışanı olarak görevlerini yerine getirmekte başarısız olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Sagasti yetkililerin isimlerinin savcılığa bildirildiğini belirtirken muhalefet partileri konu hakkında meclis soruşturması başlatılması için görüşmelere başladı.

Peru'da hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle 10 Kasım 2020'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ve iki aile üyesinin, ülkeye henüz aşı gelmemişken, Ekim 2020'de Çinli Sinopharm firmasından alınan aşılarla gizlice aşılandığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti ve Kovid-19 ile mücadeleyle görevli iki yardımcısı 14 Şubat'ta istifa etmişti.

Ardından, Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, 22 Ocak'ta Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığı açıklayarak 15 Şubat'ta istifa etmişti.

Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'ya ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 238 bin 501 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 880 kişi yaşamını yitirdi.