Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 3856 koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 342 bin 843’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 528 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 65 bin 604 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 128 bin 800 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 135 bin 739 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.86 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3434, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1925 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.42 olduğu belirtildi.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 146 bin 348 kişi aşılanırken, 1 milyon 410 bin 239 kişiye ise aşının ikinci doz aşı yapıldı.