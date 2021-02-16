Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçan araba hayalinin gerçek olmasına yönelik bir adım daha atıldı. Hem karada hem de havada gidecek araca ABD’de Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) izin çıktı. Terrafugia Transition denilen araç, idareden Özel Hafif-Spor Uçak geçerlilik sertifikası aldı. Araç, havada kullanılabilecek. Aracın karada da kullanılabilmesi için bazı güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Bunun da bir sene kadar sürebileceği ifade ediliyor. Süreç tamamlanıp 2022'de piyasaya verildiğinde aracı kullanmak için hem sürücü belgesi hem de pilot sertifikası gerekecek. İki koltuklu aracın kara veya havada kullanılabilecek şekilde dönüşmesi bir dakika içinde oluyor. Çinlilere ait Terrafugia’nın genel müdürü Kevin Colburn, pandemiye rağmen aracın kalite sistemini geliştirdiklerini, tasarımla ilgili kritik süreçleri tamamladıklarını, 80 gün süren uçuş testlerini bitirdiklerini, 150 teknik belge sunduklarını ve sonunda FAA’dan onay alıklarını söyledi. Aracın azami hızı saatte 160, menzili 600 kilometre. 3.000 metre irtifaya çıkabilen araçta uçak yakıtıyla çalışan uçak motoru ve araba kısmında hibrid-elektrikli motor var.