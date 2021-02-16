Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’ya yurt dışından gelenler, koronavirüs tedbirleri sebebiyle 10 gün boyunca hükumet tarafından onaylı otellerde karantinada tutuluyor. İngiltere ise sadece kırmızı listedeki 33 ülkeden gelenlere bu uygulamayı yapıyor. İskoçya hükumeti, liste dışındaki ülkelerden İngiltere’ye gelenlerin, oradan uçakla İskoçya’ya geçebileceklerinden endişe ediyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, bundan dolayı İngiltere hükumetinden İskoçya’dakine benzer politika takip etmelerini istedi, aksi takdirde İngiltere-İskoçya sınırını kapatmalarının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.