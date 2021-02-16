Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Devlet destekli Kuzey Koreli hackerlar tarafından yapıldığı iddia edilen saldırının hedefi ise Pfizer’ın Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin teknolojik bilgilerini çalmak olarak bildirildi. NIS tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların ne zaman gerçekleştirildiği veya başarılı olup olmadığına dair net bilgi verilmezken, Kuzey Koreli hackerların geçtiğimiz yıl, Johnson&Johnson, Novavax ve AstraZeneca da dahil en az 9 ilaç şirketine daha siber saldırı düzenlediğinden şüphelenildiği aktarıldı.

NIS, Kuzey Kore'nin korona virüs aşısı geliştiren Güney Koreli ilaç şirketlerine sızma girişimlerinin de engellendiğini açıkladı. Kuzey Koreli hackerların, Covid-19 aşılarına ilişkin verileri, aşı geliştirmekten çok satmak için kullanacağı öne sürüldü.

NIS daha önce de dünyanın en önemli dijital para borsalarının hacklenmesi ve milyarlarca dolarlık dijital paranın çalınması olaylarının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceğini öne sürmüştü.

Kuzey Kore'nin, COVAX programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısına kadar yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşısı alması bekleniyor.

Öte yandan Kuzey Kore, salgının başlangıcından bu yana ülkede korona virüs vakası doğrulanmadığını iddia ediyor.