Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti. Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart'tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.
Antijen testlerinin 15 ila 30 dakika arasında sonuç verdiği belirtiliyor.
Almanya’da hızlı Covid-19 testleri ücretsiz yapılacak
16.02.2021 - 14:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da 1 Mart'tan itibaren hızlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri ücretsiz yapılmaya başlanacak.
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti. Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart'tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.
Etiketler : Almanya,
768116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768116.aspx
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