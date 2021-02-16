Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya özerk yönetiminde 14 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimleri öncesinde 27 Ocak'ta sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla "İslamlaşmaya hayır" etiketiyle kampanya başlatan Vox, özellikle bölgede yaşayan Müslüman toplumun büyük tepkisini almıştı.

İspanya'daki 2,1 milyon Müslüman'ın en çok yaşadığı bölge olan Katalonya'daki üç büyük İslam derneğinin Vox'un kampanyasına karşı yaptıkları suç duyurusu sonuç verdi.

Barcelona Savcılığı, söz konusu kampanya ile nefret suçu işlenmiş olabileceğini araştırmak üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

"İslamlaşmanın, Avrupa'nın ve İspanya'nın geleneklerini tehlikeye soktuğunu" iddia eden, İslam ve Müslüman karşıtı ifadeler kullanan Vox'un başlattığı kampanyadan dolayı Twitter, İspanya da aşırı sağcı partinin resmi hesabındaki "İslamlaşmaya hayır" etiketiyle yapılan paylaşımları bloke etmişti.

İspanyol siyasetinde yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi olan ve İspanyol milliyetçiliğini öne çıkararak kısa sürede oylarını artırdığı görülen Vox partisi, 14 Şubat'taki seçimlerde 11 milletvekiliyle ilk kez Katalonya yerel parlamentosuna girdi.