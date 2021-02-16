Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 29 artışla 1 milyon 233 bin 959’a çıktı.

Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 229 artarak 33 bin 596’ya, iyileşenlerin sayısı 7 bin 609 artarak 1 milyon 39 bin 674’e ulaştı.

Bu arada, Gıda ve İlaç İdaresi, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın, Sinovac’tan aldığı aşı hammaddesinden ürettiği Kovid-19 aşısı için acil kullanım izni verdi. Endonezya, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşıdan 3 milyon doz kullanıma hazır ve 25 milyon da hammadde olarak temin etmişti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 720 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 269 bin 165'e yükseldi.

Bugün 5 bin 718 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 224 bin 53, aktif vakalar ise 44 bin 129 oldu.

Malezya'da son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19'dan vefat etti, virüs kaynaklı can kayıpları 983'e ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang ve Johor eyaletlerinde 18 Şubat'ta sona ermesi planlanan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının 4 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Başbakan Muhyiddin Yasin, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programına ilişkin basın açıklamasında, Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmelerini kolaylaştırmak için pasaport tarzı bir uygulamaya geçilebileceğini bildirdi.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1308 artarak 419 bin 765’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 101 artışla 7 bin 157’ye yükseldi.

Son bir günde 60 bin 95 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 643 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.