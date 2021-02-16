Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 723 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 293 kişi de iyileşti.

Ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 92'ye, vaka sayısı 343 bin 584'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 248 bin 720'ye yükseldi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 18 kişinin daha vefat ettiğini, 2 bin 657 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 491'e, vaka sayısının 352 bin 219'a, iyileşenlerin sayısının da 329 bin 511'e çıktığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 236 yeni vaka görüldü, 3 bin 634 kişi de iyileşti.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1041'e, vaka sayısı 355 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı da 340 bin 365'e çıktı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha vefat etti, 476 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 504'e, vaka sayısı 479 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı da 460 bin 628'e ulaştı.