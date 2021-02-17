Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 590 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 486 bin 129’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 352 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 812'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 702’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 383 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka
17.02.2021 - 00:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 486 bin 129’a ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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