Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Can kaybının 12'ye çıktığını aktaran bölge yetkilileri, kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan 16 kişinin yaralandığı heyelanda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklanmıştı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.