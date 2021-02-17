Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Delta eyaletinde 13 Haziran 1954'te kraliyet ailesi içerisinde dünyaya gelen Okonjo-Iweala, orta ve lise eğitimini Nijerya'da tamamladıktan sonra 1973'te Harvard Üniversitesinde ekonomi bölümüne başladı.

Lisans ve yüksek lisansı eğitimini Harvard'da tamamlayan Okonjo-Iweala, 1981'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde doktorasını yaptı. Ayrıca Okonjo-Iweala, 15 uluslararası üniversiteden fahri doktora aldı.

Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankasında kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı.

Nijerya'nın ilk kadın Maliye ve Dışişleri Bakanı

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo hükümetinde ülkenin ilk kadın maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, 2003-2006 yıllarında bu görevini sürdürdü.

2006'da kısa süreliğine dışişleri bakanlığı görevini üstlenen Okonjo-Iweala, 2007-2011 yıllarında ise Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörü olarak çalıştı.

Nijerya'da 2011-2015'te ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde ikinci kez maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, böylece ülkede ikinci kez bakan olarak atanan ilk kadın oldu.

Dünya Bankası Grubu'nda ilk kadın ve siyah başkan adayı

2012'de Dünya Bankası Grubu başkanlığı için yarışan ilk kadın ve siyah aday olarak tanınan Okonjo-Iweala, o dönemde dünyanın en yüksek kalkınma finansmanı görevi için ilk gerçek çekişmeli yarışta Afrika ve başlıca gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklendi.

Okonjo-Iweala, Dünya Bankasının operasyonlar icra direktörlüğü görevinde, Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya'daki 81 milyar dolarlık operasyonel portföyün gözetim sorumluluğunu üstlendi.

2008-2009 yıllarında gıda krizi ve daha sonra mali krizler sırasında düşük gelirli ülkelere yardımcı olmak için Dünya Bankası girişimine öncülük eden Okonjo-Iweala, 2010'da ise Dünya Bankasının en fakir ülkeler için 49,3 milyar dolar hibe ve düşük faizli kredi sağlama programının başkanı oldu.

Okonjo-Iweala, bu süreçte çeşitli uluslararası ödüller kazanırken, 2005'te Euromoney dergisi tarafından yılın "Küresel Maliye Bakanı" seçildi.

Okonjo-Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunurken aynı zamanda İngiltere'nin Standard Chartered Bankası ile Twitter şirketinin de yönetim kurulu üyesi.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta başlayacağı görevini 31 Ağustos 2025'e kadar sürdürecek.