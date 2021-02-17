Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, aşı olmayanların iş başvurularını reddediyor. Pimlico Plumbers kurumu da “aşı olmayana iş yok” tavrı içinde olduklarını duyurdu. Uygulama hızla yayılıyor. Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan üst düzeydeki hukukçular ise bu durumun hukuki sıkıntılar doğuracağı uyarısında bulundu. İçinde hassas durumda insanlar kaldığı için belki bakımevlerine anlayış gösterilebileceğini belirten hukukçular, uygulamanın mahkemelerden döneceği görüşünde. Ülkenin Aşılamadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi ise konunun sorulması üzerine bu durumun şirketlere kalmış bir şey olduğunu söyledi. Hükumetin şu ana kadar bir aşı pasaportu planı olmadığını belirten Zahawi daha önce bunun “yanlış” ve “ayrımcı” olduğunu ifade etmişti. Öte yandan, hükumette bazı bakanlar, tiyatro, sinema ve eğlence yerlerinin yeniden açılması için aşı sertifikası konusunun gündeme getirilmesini istiyor. Başbakan Boris Johnson ise toplumun “aşı olanlar ve olmayanlar” diye ikiye bölüneceği uyarısıyla buna karşı çıkıyor.