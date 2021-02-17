Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan testlerde kadının Covid-19 hastası olduğu belirlendi. Kadın tedavi altına alınırken bebeği ölü doğdu. Yapılan incelemede bebeğin de Covid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı. Virüsün plasenta üzerinden bebeğe geçtiği düşünülüyor. İsrail’deki ilk vaka olan bu durum dünyada da nadiren görülüyor. Devletin Bulaşıcı Hastalıklar İdaresi başkanı Dr. Tal Brosh, “Cenin, plasenta üzerinden enfekte olmuş. Bebeğin koronavirüsten öldüğü hemen hemen kesindir” dedi. Dr. Yossi Tobin de, “Bu çok nadir görülen bir durum. Genelde bebeklere anneyle temastan dolayı doğumdan sonra koronavirüs bulaşır” diye konuştu.