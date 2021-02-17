Ülkede hükumet maske takılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususunda başarılı oldu ama düşüşe tek başına bunun sebep olduğu düşünülmüyor. Bazı uzmanlar, büyük şehirlerde sürü bağışıklığı oluştuğu ve virüsün kırsal bölgelere kaydığı görüşünde. Bunlara göre kırsal bölgelerde virüs daha yavaş yayılıyor, test ve ölüm vakaları da daha az kaydediliyor. Ülkenin en kalabalık şehri Delhi’de nüfusun yüzde 56’sında Covid virisüne karşı antikor bulundu. Bu, sürü bağışıklığı için gereken yüzde 70’lik orandan az. Hindistan’ın gelişmiş ülkelere göre çok az test yapması ve nüfusun genç oluşu da vakaların az olmasıyla ilgili diğer iddialar arasında. Hindistan’daki virüsün ABD ve Avrupa’dakine göre daha az bulaşıcı olduğu ya da ülkede çoğu kişi normalde de pek temizliğe riayet etmediği için bünyelerinin virüslere karşı bağışıklık kazandığı da diğer görüşler.
Koronavirüs vakaları Hindistan’da zirve yapıp nasıl düştü?
17.02.2021 - 15:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da eylül ayında koronavirüs vakaları günde 100 bini geçmiş, ülke neredeyse ABD’yi geride bırakacak duruma gelmişti. Vakalar ekim ayında hızla azalmaya başladı ve şimdi günlük 10.000 civarında seyrediyor. Bilim adamları zirveden sonra bu keskin düşüşün sebebini bulmaya çalışıyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : hindistan,
768409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768409.aspx
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