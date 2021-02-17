Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede hükumet maske takılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususunda başarılı oldu ama düşüşe tek başına bunun sebep olduğu düşünülmüyor. Bazı uzmanlar, büyük şehirlerde sürü bağışıklığı oluştuğu ve virüsün kırsal bölgelere kaydığı görüşünde. Bunlara göre kırsal bölgelerde virüs daha yavaş yayılıyor, test ve ölüm vakaları da daha az kaydediliyor. Ülkenin en kalabalık şehri Delhi’de nüfusun yüzde 56’sında Covid virisüne karşı antikor bulundu. Bu, sürü bağışıklığı için gereken yüzde 70’lik orandan az. Hindistan’ın gelişmiş ülkelere göre çok az test yapması ve nüfusun genç oluşu da vakaların az olmasıyla ilgili diğer iddialar arasında. Hindistan’daki virüsün ABD ve Avrupa’dakine göre daha az bulaşıcı olduğu ya da ülkede çoğu kişi normalde de pek temizliğe riayet etmediği için bünyelerinin virüslere karşı bağışıklık kazandığı da diğer görüşler.