Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem
17.02.2021 - 22:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : iran,deprem,
768492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768492.aspx
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