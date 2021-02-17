Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 18 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 514 bin 147’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 311 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 83 bin 122’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 733’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 432 kişi hastanelerde tedavi görüyor.