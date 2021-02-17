Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 18 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 514 bin 147’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 311 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 83 bin 122’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 733’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 432 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka
17.02.2021 - 23:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 514 bin 147’ye ulaştı.
Etiketler : Fransa,
768504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768504.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER