Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını Batman film serisinin son bölümünün çekimlerinin defalarca durmasına yol açtı. Önce baş roldeki Robert Pattinson eylül ayında Covid-19’a yakalandı, çekimlere bir süre ara verildi. Kasım ayında da virüs, aktörün dublörünü vurdu ve yine bir müddet çekimler durdu. Şimdi de aktörün diğer dublörü ile onun yardımcısı Covid-19’a yakalandı. Bunlar 10 gün boyunca karantinada kalacak ve Hertfordshire’daki Warner Bros Stüdyoları’ndaki çekimlere katılamayacak. Film ekibinden bir kaynak, “Gişe rekorları kıracak bu ölçekte film çekmek zaten koronavirüs olmadan da çok zorlu bir iştir. Kritik önemdeki insanların 10 gün boyunca gelemeyecek olması stüdyo için büyük sıkıntı. Özellikle de filmin en çarpıcı sahnelerinin çekimleri için dublörlere bu kadar ihtiyaç duyulurken…” dedi. Yapımcılar, her şeye rağmen filmi önümüzdeki ay tamamlamayı planlıyor.