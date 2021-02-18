Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de evcil hayvan yetiştiricisi Tony Cronin’in Carmarthenshire’daki evinden ikisi yavru 7 köpeği kayboldu. Köpeklerini arayan Cronin, ihbar üzerine bir adrese baskın düzenledi. Köpeklerin bulunduğu yerin çok iyi gizlendiğini, kendisini çılgınlar gibi havlayan vahşi köpeklerin karşıladığını anlatan Cronin, “Arka tarafta da benim köpeklerimden biri vardı. Gelip hemen kucağıma atladı” diye konuştu. Köpeklerine kavuşan Cronin, kafeslerin içinde 70 çalıntı köpek buldu. Çalıntı köpeklerin toplam 40.000 sterlin (390.000 TL) değerinde olduğu açıklandı. İki soyguncu tutuklandı. Dyfed Powys Polisi, köpeklerin 22’sini sahiplerine ulaştırdıklarını, diğerlerinin sahiplerini aradıklarını bildirdi.