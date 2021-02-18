İsrail hükumetinin Covid-19 tedbirlerinin “ölçüsüz” olduğunu ifade eden Berenson açlık grevi yapıyor. Londra’da yaşayan İsrail doğumlu Berenson, “İsrail’e özel uçağımla geldim. Uçakta benle birlikte sadece 2 pilot vardı. Adada zaten 11 ay tecrit vaziyetteydim. Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayısı İsrail’dekinin 10’da 1’i. Adada virüsün hiçbir varyantı da görülmedi. Yurt dışından gelenlerin karantinaya alınmasına karşı değilim ama evde karantinaya müsaade edilmeliydi” dedi. 6 gündür açlık grevinde olduğunu kaydeden Berenson, İsrailli yetkililerin bu durumu umursamadığını söyledi. Otel ücretini İsrail devleti karşılıyor.
İsrail’de otelde karantinaya alınan İngiliz film yönetmeni açlık grevine başladı
18.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel uçağıyla Kıbrıs Rum kesiminden İsrail’e gelen ödüllü İngiliz film yönetmeni Dekel Berenson (41), koronavirüs tedbirleri kapsamında Tel Aviv’de 4 yıldızlı otelde karantina altına alındı.
Etiketler : israil,Dekel Berenson,koronavirüs,
768649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768649.aspx
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