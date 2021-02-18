Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail hükumetinin Covid-19 tedbirlerinin “ölçüsüz” olduğunu ifade eden Berenson açlık grevi yapıyor. Londra’da yaşayan İsrail doğumlu Berenson, “İsrail’e özel uçağımla geldim. Uçakta benle birlikte sadece 2 pilot vardı. Adada zaten 11 ay tecrit vaziyetteydim. Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayısı İsrail’dekinin 10’da 1’i. Adada virüsün hiçbir varyantı da görülmedi. Yurt dışından gelenlerin karantinaya alınmasına karşı değilim ama evde karantinaya müsaade edilmeliydi” dedi. 6 gündür açlık grevinde olduğunu kaydeden Berenson, İsrailli yetkililerin bu durumu umursamadığını söyledi. Otel ücretini İsrail devleti karşılıyor.